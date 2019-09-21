ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

В турецкой провинции Анталья попал в аварию туристический автобус, пятнадцать россиян пострадали, все они в стабильном состоянии.

Инцидент произошел в районе Аксу по дороге в аэропорт. Из 22 россиян, находившихся в салоне, семеро после аварии сразу поехали на самолет, пятнадцать госпитализировали. Сейчас восемь остаются в больнице, к счастью, тяжелых травм у них нет.

Консульство держит ситуацию на контроле, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 раненых.