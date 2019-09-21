Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 сентября 201920:26

Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

Twitter

Почти 50 человек ранены и не менее десяти зданий разрушены в результате двойного землетрясения в Албании. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах севернее города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки начались в 16:04 по тиранскому времени (17:04 по Москве), передает РИА Новости. Вначале сообщалось о магнитуде 5,6, затем оценка силы толчков была повышена до 6,0. Несколько минут спустя произошел еще один толчок магнитудой 5,3, за которым последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

В результате пострадали 44 человека, в дополнение к разрушенным домам многие повреждены, в том числе в столице страны — Тиране. Сильнее всего пострадал поселок Хелмес примерно в 10 километрах от албанской столицы. Пострадали электросети и базовые станции мобильной связи.

Стихийное бедствие сильно ощущалось на греческом острове Керкира. Пожарная служба проверяет, не причинен ли ущерб старым зданиям.

Сейчас

20:16

Землетрясение в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

19:49

ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

19:20

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

19:11

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

18:34

Двое российских военных ранены в Таджикистане

18:30

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

18:17

Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

29 минут назад
Двое российских военных ранены в Таджикистане

Двое российских военных ранены в Таджикистане

1 час назад
Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

1 час назад
Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

37 минут назад
Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

1 час назад
Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

3 часа назад
Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

4 часа назад
Болезнь Заворотнюк: маги, иконы, вторая операция

Болезнь Заворотнюк: маги, иконы, вторая операция

4 часа назад
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

5 часов назад
Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

3 часа назад
Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

3 часа назад
Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

2 часа назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

20.09.2019 19:18
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

20.09.2019 13:20
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

5 минут назад
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

21 минута назад
Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

46 минут назад
Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

1 час назад
Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

1 час назад
Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

1 час назад
Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

1 час назад
Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

2 часа назад
Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

2 часа назад
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

2 часа назад
Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

2 часа назад
Около американской школы произошла вторая перестрелка за неделю. Видео

Около американской школы произошла вторая перестрелка за неделю. Видео

2 часа назад
С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

3 часа назад
Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

3 часа назад
Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

3 часа назад
Омбудсмен прояснила ситуацию с девочкой с деформированным лицом

Омбудсмен прояснила ситуацию с девочкой с деформированным лицом

3 часа назад
Облитые горящим маслом дети вернулись из Турции в Россию

Облитые горящим маслом дети вернулись из Турции в Россию

4 часа назад
Стало известно о создании мощнейшего в мире квантового компьютера

Стало известно о создании мощнейшего в мире квантового компьютера

4 часа назад
Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

4 часа назад
Оправдание "Патриотов": Пентагон назвал неотразимой атаку дронов

Оправдание "Патриотов": Пентагон назвал неотразимой атаку дронов

5 часов назад
Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

Иран собирается провести учения вместе с Россией и Китаем

5 часов назад
Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

5 часов назад
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

5 часов назад
Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

6 часов назад
Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

6 часов назад
Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

9 часов назад
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

20.09.2019 16:08
А теперь &#8211; "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

А теперь – "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

20.09.2019 15:19
Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

20.09.2019 14:50
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

20.09.2019 12:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку