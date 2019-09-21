Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

Почти 50 человек ранены и не менее десяти зданий разрушены в результате двойного землетрясения в Албании. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах севернее города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки начались в 16:04 по тиранскому времени (17:04 по Москве), передает РИА Новости. Вначале сообщалось о магнитуде 5,6, затем оценка силы толчков была повышена до 6,0. Несколько минут спустя произошел еще один толчок магнитудой 5,3, за которым последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

В результате пострадали 44 человека, в дополнение к разрушенным домам многие повреждены, в том числе в столице страны — Тиране. Сильнее всего пострадал поселок Хелмес примерно в 10 километрах от албанской столицы. Пострадали электросети и базовые станции мобильной связи.

Стихийное бедствие сильно ощущалось на греческом острове Керкира. Пожарная служба проверяет, не причинен ли ущерб старым зданиям.