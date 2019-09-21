Российское посольство прокомментировало ранение военных в Таджикистане

Посольство России в Таджикистане отслеживает ситуацию с травмами двух контрактников 201-й базы в Бохтаре (Хатлонская область).

Сообщается, что ранения военнослужащим нанес местным жителям. Сейчас они находятся в госпитале, по словам докторов, их состояние можно оценить как удовлетворительное.

Командование базы и правоохранители проводят проверку инцидента, передает ТАСС.