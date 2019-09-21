Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

В переводе актрисы Анастасии Заворотнюк из отделения реанимации в общую палату нет ничего удивительного: такое бывает и зависит от проводимого лечения и размера опухоли. Об этом рассказал "КП" врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

По его словам, диагностированная у актрисы глиобластома по-разному реагирует на химиотерапию и облучение — это зависит от генетики пациентов. Это, а также расположение опухоли определяют, сколько может прожить с этим заболеванием пациент и какие изменения будут с ним происходить.

По словам нейрохирурга, при образовании опухоли в стволе головного мозга у человека может не двигаться, например, рука или нога. Если же опухоль находится в какой-либо из лобных долей мозга, человек способен передвигаться и часто самостоятельно приходит на процедуры, а также до какого-то момента может жить полноценной жизнью.

Саникидзе также объяснил разницу между искусственной комой, в которую ранее была введена Заворотнюк, и комой, вызванной собственно опухолью мозга. В первом случае пациента вводят в кому специально для более эффективного лечения. Если же человек впал в кому от глиобластомы, то уже маловероятно, что ему можно чем-то помочь.

Ранее близкий друг Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию, и что результаты гистологии позволяют надеяться, что все еще обойдется. По его словам, озвучиваемая болезнь – диагноз не окончательный.