Хоккеисты московского "Динамо" оказались сильнее рижских одноклубников

Матчем в столице России между московским и рижским "Динамо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились уверенной победы со счетом 4:1.

В составе бело-голубых дубль оформил Андре Петерссон (40-я и 57-я минуты). Также за победителей отличились Кирилл Лямин (40-я) и Дмитрий Яшкин (59-я). Единственную шайбу у гостей записал на свой счет Нериюс Алишаускас (59-я).

Московское "Динамо" набрало 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Рижане идут десятыми на Западе с шестью баллами.