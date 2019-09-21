В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

На острове Самуй в Таиланде найдены мертвыми 51-летний гражданин России и один из трех его питбулей. Находка была сделана в одной из спален двухэтажного дома, в котором мужчина, по словам соседей, жил один последние 10 лет.

По сообщению газеты The Bangkok Post, россиянин лежал на кровати, укрытый одеялом, в этой же комнате неподалеку от своей клетки был найден мертвый питбуль. Следов борьбы обнаружено не было, однако полицейские нашли и изъяли для проведения экспертизы некие принадлежности для употребления наркотиков, кофейную чашку и стакан с коричневой жидкостью.

Два других питбуля, принадлежавших мужчине, находились снаружи дома. По словам соседей, кроме трех собак у него была кошка, он любил животных, ладил с людьми и не жаловался на жизнь. Соседи же и вызвали полицию, почувствовав неприятный запах, исходивший из его дома.

Причина смерти мужчины будет установлена после вскрытия тела, ветеринарам предстоит обследовать мертвую собаку. В воскресенье, 22 сентября, полицейские планируют опросить работавшего у россиянина садовника.