Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Верону"

В чемпионате Италии состоялась игра четвертого тура между "Ювентусом" и "Вероной". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась победой "Старой синьоры" со счетом 2:1. Отметим, что хозяевам поля пришлось в этом матче отыгрываться.

На 21-й минуте первого тайма Мигел Велозу вывел гостей вперед. Однако еще до перерыва Аарон Рэмзи восстановил статус-кво. После перерыва Криштиану Роналду реализовал пенальти, установив окончательный счет в игре.

Туринский клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" располагается на 12-й позиции, имея в активе четыре очка.