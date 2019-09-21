Новости Общество

Все видео этой рубрики
21 сентября 201922:00

Донорство костного мозга: россияне смогут помочь пациентам из других стран

Руслан Шамуков/ТАСС

Федеральный регистр доноров костного мозга должен быть интегрирован в международную базу, чтобы российские доноры могли спасать жизни больных раком крови людей из разных мест планеты. Об этом заявил директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Борис Афанасьев на круглом столе в рамках международного симпозиума памяти супруги первого президента СССР.

В субботу, 21 сентября, в мире отмечают Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day). С 2015 года его отмечают в 50 странах мира каждую третью субботу сентября, а с 2016 года — и в России. В этот день люди, вылечившиеся от рака благодаря трансплантации костного мозга, говорят всем донорам "спасибо".

"В перспективе нужно стремиться к тому, чтобы наши доноры могли помогать больным людям в других странах, как сейчас нам помогают доноры из зарубежных регистров. Конечно, наш регистр должен интегрироваться в международную систему", — сказал Борис Афанасьев.

По его словам, первый шаг к этому уже сделан: весной 2019 года лаборатория НИИ, где производится типирование крови потенциальных доноров костного мозга, получила европейский сертификат качества. Идею об интеграции российского и международного регистра поддержали иностранные эксперты, однако по мнению экспертов российских, для реализации этого проекта необходимо менять действующее законодательство.

По словам Афанасьева, в федеральном регистре должно быть 500 тысяч потенциальных доноров костного мозга, чтобы на 70 процентов обеспечить потребность в донорах для больных в России. На сегодняшний день в объединенной базе данных медучреждений страны числится более 90 тысяч доноров костного мозга, более 360 из которых уже стали реальными донорами и пожертвовали свои кроветворные клетки тяжелобольным людям.

С 2018 года Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере реализует проект по совершенствованию медицинской помощи людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга. С одной стороны, это открытие новых трансплантационных центров в регионах. С другой – создание Федерального регистра доноров костного мозга.

По мнению экспертов Совета, развитие Федерального регистра сдерживает, во-первых, недофинансирование процедуры типирования крови, отсутствие нормативно-правовой базы и низкая осведомленность граждан о донорстве костного мозга.

В сжатые сроки Минздрав России совместно с заинтересованными благотворительными и общественными организациями подготовил "дорожную карту" по развитию Федерального регистра доноров костного мозга до 2030 года, и необходимые поправки в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан".

"Мы рассчитываем, что и "дорожная карта" и поправки будут одобрены правительством и найдут поддержку на более высоком уровне", — сказала на круглом столе член Совета, директор фонда содействия продвижению социально значимых инициатив "Неотчуждаемое" Татьяна Виноградова. По ее словам, на октябрь 2019 года запланировано очередное заседание Совета по проблематике трансплантации костного мозга с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Накануне директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член общественного совета Минздрава РФ Кирилл Родин озвучил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" данные опроса общественного мнения о донорстве костного мозга. В опросе 12 сентября 2019 года приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, всего методом телефонного интервью было опрошено 1600 респондентов.

Согласно данным исследования, большинство россиян осведомлены о донорстве костного мозга слабо. Свыше половины россиян (61 процент) ничего не слышали об этом виде донорства, 63 процента полагают, что кроветворные клетки берут из позвоночника, а 60 процентов считают, что процедура достаточно болезненна.

Россияне испытывают смешанные чувства в отношении донорства костного мозга. 39 процентов сказали, что испытывают уважение, узнав, что близкий друг или родственник решил стать донором костного мозга, 27 процентов сказали об одобрении, 25 процентов — о тревоге и страхе. 40 процентов россиян считают, что СМИ уделяют недостаточное внимание этой теме. При этом готовность стать донором костного мозга выразили 35 процентов опрошенных.

"Для широкого информирования и для наибольшего охвата необходима государственная информационная кампания, подобная той, которая была организована 10 лет назад для информирования людей о донорстве крови", — отметил Родин.

Также на пресс-конференции прошла торжественная встреча донора костного мозга из Нижнего Новгорода Дениса Пургина и пациента НМИЦ гематологии Минздрава РФ Константина Чепухалина, который смог победить рак с помощью донорских кроветворных клеток. Донор и реципиент встретили впервые спустя более чем два года после трансплантации костного мозга. Все это время они писали друг другу "анонимные" открытки, и только сейчас Чепухалин смог лично поблагодарить своего донора.

Сейчас

20:37

В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

20:16

Землетрясение в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

19:49

ДТП с туристами в Анталье: уточненные данные от генконсульства РФ

19:20

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

19:11

В Анталье перевернулся автобус с россиянами

18:34

Двое российских военных ранены в Таджикистане

18:30

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Украина: отлучение от ПАСЕ, "формула Зеленского" и безразличие Трампа

Украина: отлучение от ПАСЕ, "формула Зеленского" и безразличие Трампа

48 минут назад
Редкая добрая новость из Польши: отреставрированы памятники советским воинам

Редкая добрая новость из Польши: отреставрированы памятники советским воинам

33 минуты назад
В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

В Анталье пострадали 22 россиянина, 15 доставили в больницы

1 час назад
Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу "Уральских авиалиний" квартиры

Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу "Уральских авиалиний" квартиры

54 минуты назад
В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

1 час назад
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

1 час назад
"Удивительные люди": юные гении и шокирующий номер

"Удивительные люди": юные гении и шокирующий номер

17 минут назад
Российское посольство прокомментировало ранение военных в Таджикистане

Российское посольство прокомментировало ранение военных в Таджикистане

1 час назад
Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

Землетрясение с афтершоками в Албании: 44 пострадавших и разрушенные дома

2 часа назад
Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

Наркотики, оружие, экстремизм: в Нижневартовске задержаны игиловцы

5 часов назад
Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

Расстрел сотрудников спецсвязи коллегой: найдены деньги и оружие

3 часа назад
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

7 часов назад
Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

Бастрыкин посмертно наградил детей-героев

3 часа назад
Ничего нового: Штаты снова отправляют солдат за тридевять земель

Ничего нового: Штаты снова отправляют солдат за тридевять земель

1 час назад
"Зенит" забил пять мячей в ворота "Рубина"

"Зенит" забил пять мячей в ворота "Рубина"

1 час назад
Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

Столкнулись автобус и бензовоз: 9 человек погибли под Одессой

2 часа назад
Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

Минометчики ВСУ ударили по Ленинскому

2 часа назад
Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

Предложение "Нафтогаза": мнение эксперта

4 часа назад
Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

Трамп не сказал Зеленскому "ничего неправильного"

5 часов назад
Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды

6 часов назад
Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

Техновидение #11: iPhone 11 Pro за пять минут

20.09.2019 19:18
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

20.09.2019 13:20
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Хоккеисты московского "Динамо" оказались сильнее рижских одноклубников

Хоккеисты московского "Динамо" оказались сильнее рижских одноклубников

1 час назад
Ермак пообещал, что "формула Штайнмайера" станет основой законопроекта

Ермак пообещал, что "формула Штайнмайера" станет основой законопроекта

1 час назад
Боксеры Замковой, Бакши и Гаджимагомедов завоевали золото чемпионата мира

Боксеры Замковой, Бакши и Гаджимагомедов завоевали золото чемпионата мира

2 часа назад
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

2 часа назад
Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

Последнюю РН "Союз-ФГ" собрали и подготовили к пуску

2 часа назад
Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

Врачи в тупике: девушка плачет острыми кристаллами

3 часа назад
Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

Американец умер, сделав девушке предложение экстравагантным способом

3 часа назад
Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

Акции в Париже: задержания, погромы и поджоги

3 часа назад
Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

Гонконг: газ против "коктейлей Молотова"

4 часа назад
Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

Экс-президент Туниса похоронен в Саудовской Аравии

4 часа назад
Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

Дуэль двух экс-чемпионов КХЛ: "Ак Барс" победил Магнитку

4 часа назад
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

4 часа назад
Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

Формула-1. Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Сингапура

4 часа назад
С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

С выселением онкобольных детей в Москве разберется уполномоченный по правам ребенка

5 часов назад
Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

Падение пассажира на рельсы: движение на серой ветке восстановлено

5 часов назад
Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

Хоккейный "Спартак" прервал победную серию "Автомобилиста"

5 часов назад
Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

Эрдоган высказался по операции в Сирии и покупке Patriot

5 часов назад
Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

Ситуация с хлебом: секретные ингредиенты и потребкооперация

7 часов назад
Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

Впервые в эфире — практически все: спецрепортаж "Вестей в субботу" о разведке

7 часов назад
Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

Иванов - о русофобии: за 80 лет ничего не изменилось

8 часов назад
Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

Мозговой имплантат частично вернул слепому зрение

9 часов назад
Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

Найдены бактерии, способные гнать алкоголь прямо в кишечнике

12 часов назад
В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

В России появился обновленный Mitsubishi Eclipse Cross

20.09.2019 16:08
А теперь &#8211; "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

А теперь – "девятый"! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв

20.09.2019 15:19
Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

Трейлер, в котором герои пьют, курят и занимаются беспорядочным сексом

20.09.2019 14:50
Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

Филипп Киркоров озвучил полководца для "Суворовъ"

20.09.2019 12:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку