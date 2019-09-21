"Санмар" отправит домой туристов, пострадавших в ДТП в Анталье

Туроператор "Санмар" берет на себя отправку в Россию туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, после курса лечения, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ранее сообщалось, что туристический автобус по пути в аэропорт перевернулся, случилось это близ поселка Аксу. Из 22 россиян, находившихся в салоне, семеро, отказавшись от медицинской помощи, после аварии сразу поехали на самолет, пятнадцать человек госпитализировали. Сейчас восемь россиян остаются в больнице, к счастью, тяжелых травм у них нет.

По словам Тюриной, среди туристов компании "Санмар" нет серьезно пострадавших. Стоимость лечения будет полностью компенсирована страховой компанией, передает РИА Новости.