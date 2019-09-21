Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам, из-за которой были отменены сразу два гола форварда сине-бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России против казанского "Рубина".

"Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу", – приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.