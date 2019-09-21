Россиянин Витюгов вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Никита Витюгов сумел пробиться в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске. В двухматчевом противостоянии он переиграл американца Уэсли Со.

В первой партии Витюгов был сильнее, а во второй соперники поделили очки. Таким образом, тай-брейк шахматистам не потребовался. А вот еще один представитель России Александр Грищук сыграет дополнительный матч против американца Леньера Домингеса Переса. Гроссмейстеры обменялись победами.

Еще два россиянина – Ян Непомнящий и Петр Свидлер – завершили выступление на турнире, уступив соответственно китайцу Юю Янъи и французу Максиму Вашье-Лаграву.

Напомним, что победитель и финалист Кубка мира-2020 примут участие в турнире претендентов на чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.