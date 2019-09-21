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21 сентября 201923:33

У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение

Global Look Press

Геологическая служба США сообщает, что у берегов индонезийского острова Ямдена произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмического события находился в 186 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, его очаг залегал на глубине 48,5 километра.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступало, передает ТАСС.

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