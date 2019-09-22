В Москве в Колонном зале Дома Союзов прошёл вечер-концерт "Я люблю товарищей своих..."

Концерт был посвящён лауреатам премии Ленинского комсомола, в том числе — Иосифу Кобзону, Валентине Толкуновой, Евгению Мартынову. На концерт приехал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"У нас было много лауреатов комсомола, премии выдавались сам талантливым одарённым, немало талантов ушли из жизни, мы не только скорбим, мы помним, всё делаем, чтобы их светлый образ и творчество осталось в памяти поколений особенно нового подрастающего. Это будет не только концерт памяти, это будет вечер дружбы, памяти и наследования всего самого талантливого и выдающегося, что было в нашей истории и культуре", — цитирует Геннадия Зюганова телеканал "Россия 24".