Хуситы вновь угрожают Саудовской Аравии

В Йемене повстанцы-хуситы пригрозили властям Саудовской Аравии нанести более болезненные удары по их объектам, в том числе нефтяным, если те не согласятся прекратить бомбардировки их территории.

В минувшую пятницу хуситы предложили Эр-Рияду взаимный режим прекращения огня, однако саудиты отказались.

Ответственность за атаку на нефтяные объекты "Сауди Арамко" взяли на себя именно хуситы, напоминает телеканал "Россия 24". Однако Штаты и Саудовская Аравия обвинили во всем Иран.