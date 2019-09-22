"Витесс" Слуцкого добился волевой победы над "Фортуной"

Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.

В составе хозяев поля дубль оформил Брайан Линссен. Также за "Витесс" отличились Тим Матавж и Матуш Беро. У проигравших мячи забили Марк Димерс и Мартин Анга.

"Витесс" с 14 очками вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Правда, у "Аякса" и ПСВ, отстающих от команды Слуцкого на один балл, две игры в запасе.