Миланское дерби: "Интер" оказался сильнее "Милана"

На стадионе "Сан-Сиро" состоялось знаменитое миланское дерби между "Миланом" и "Интером" в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Команда Антонио Конте добилась победы со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу серии А.

В составе номинальных гостей мячи забили Марсело Брозович и Ромелу Лукаку.

"Интер" с 12 очками лидирует в чемпионате Италии. "Милан" с шестью баллами расположился на девятом месте.