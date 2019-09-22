Лебедев может возобновить карьеру боем с Макабу в России

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев сообщил, что готов возобновить профессиональную карьеру ради поединка с конголезцем Илунгой Макабу. Бой между ними может состояться в России.

"Я приехал, чтобы поговорить с федерацией об этом бое. Может ли он пройти в России? Да", – приводит ТАСС слова Лебедева, который приехал в Екатеринбург на чемпионат мира по боксу.

Напомним, что на счету 40-летнего российского боксера 32 победы и два поражения. 31-летний Макабу владеет серебряным титулом WBC. В своей карьере он одержал 26 побед и потерпел два поражения.