Россияне завоевали три медали в седьмой день чемпионата мира по борьбе

Российские борцы вольного стиля принесли в копилку национальной команды три медали в седьмой день чемпионата мира, который проходит в казахстанском Нур-Султане. Две из них оказались высшей пробы.

Золотые медали завоевали Давид Баев (весовая категория до 70 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг). Бронза досталась Алихану Жабраилову (до 92 кг).

Сборная России лидирует в медальном зачете турнира. На ее счету 15 (восемь золота, четыре серебра, три бронзы) наград. Напомним, что чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.