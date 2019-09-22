Главный редактор WikiLeaks: британцы измываются над Ассанжем в тюрьме

Британские власти содержат Джулиана Ассанжа в условиях, которые даже хуже, чем у осужденных террористов. С таким заявлением выступил главный редактор WikiLeaks.

По его словам, основателя этого ресурса – Ассанжа – намеренно пытаются измотать морально и физически, чтобы он был не в состоянии отстаивать свои интересы.

Кстати, в воскресенье британские власти должны были освободить Джулиана Ассанжа: он уже отбыл наказание за нарушение условий выхода под залог. Однако суд решил оставить его в тюрьме – на время рассмотрения дела об экстрадиции в США. А оно начнется только в следующем году.

В Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации, напоминает телеканал "Россия 24". Ему грозит 175 лет тюрьмы.