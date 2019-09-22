Венесуэльцы вновь продемонстрировали свою поддержку Мадуро

Более 13 миллионов жителей Венесуэлы вышли на марш в поддержку правительства и подписали петицию против экономических санкций со стороны США. Президент Николас Мадуро заявил, что все эти подписи будут переданы генсеку ООН Антониу Гутерришу. А вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обещала представить в Нью-Йорке – на сессии Генассамблеи ООН – доказательства связи оппозиционера Гуайдо с членами колумбийского наркокартеля.

Ранее в СМИ появились фото ставленника Вашингтона с бандитами. Они уже признались, что помогали Гуайдо, когда тот пытался свергнуть президента Мадуро. В ближайшее время Николас Мадуро прибудет с визитом в Россию. На эту тему он дал эксклюзивное интервью спецкору телеканала "Россия 24" Стасу Натанзону. Не пропустите полную версию в понедельник на нашем канале.