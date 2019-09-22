Издание National Interest оценило возможности подлодок "Борей":

Американское издание National Interest пишет, что пущенными с российских подводных лодок класса "Борей" по городам и военным базам противника ракетами "Булава" может быть нанесен разрушительный удар даже в том случае, если основные ядерные силы России будут уничтожены первым ударом.

По мнению издания, подводные лодки класса "Борей" — самые передовые из российских подлодок, способных нести баллистические ядерные ракеты: если ранее советские подлодки были более шумными, чем западные, и соответственно, более уязвимыми, то теперь эта проблема решена, сообщает "Интерфакс".

Подводные лодки класса "Борей" могут нести до 16 баллистических ракет Р-30 "Булава", каждая из которых оснащена шестью 150-килотонными ядерными боеголовок., а это означает, что только одна подлодка может нанести удар по городам и военным базам противник 72 ядерные боеголовки с расстояния более 5800 миль.