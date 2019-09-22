Петер Пеллегрини напомнил о роли Красной Армии в освобождении Словакии

Премьер-министр Словакии напомнил, что в освобождении страны главную роль сыграла Красная Армия. Именно она заплатила наибольшую цену: в боях за Словакию погибли почти 80 тысяч советских солдат.

Об этом Петер Пеллегрини заявил на торжествах по поводу 75-летия освобождения от немецких оккупантов посёлка Калинова, сообщает телеканал "Россия 24".

Пеллегрини подчеркнул, что сейчас в моду вошли попытки переписать историю, подтасовать факты ради политических целей отдельных личностей, и призвал активно противостоять подобным действиям. "Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах. Надо быть гордыми за свою страну и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу", — отметил премьер-министр Словакии.