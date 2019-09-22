ЛНР: обстрелы со стороны украинских силовиков не прекращаются

В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили, что в течение прошедших суток украинские военные пять раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Огонь велся из гранатометов, минометов и пулеметов. Также с украинской стороны была выпущена управляемая противотанковая ракета.

Как сообщалось, 17 июля текущего года на встрече в Минске участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса, однако украинские военные нарушили перемирие уже менее чем спустя сутки, обстреляв город Первомайск, напоминает ТАСС.