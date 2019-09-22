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22 сентября 201909:00

Карпин о поражении "Тамбову": допустили ошибки, которые ничем не обоснованы

Валерий Карпин

Валерий Карпин
Российская футбольная Премьер-Лига

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Ростов" на выезде проиграл "Тамбову" со счетом 1:2. Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти еще был, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Это индивидуальные ошибки – моменты с Поповым, с Чистяковым, здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке. Команде предъявить в обороне не за что, а в атаке забивать надо".

"Случайное ли поражение? Случайное или неслучайное – допустили ошибки, которые ничем не обоснованы. А против необоснованных ошибок никакого противоядия. Предусмотреть, что игрок не обработает мяч в центре поля – никто не может, против этого ничего сделать невозможно", – подытожил наставник ростовчан.

"Ростов" прервал серию из трех побед и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Тамбов", одержавший первую победу в последних семи играх, расположился на 15-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем матче РПЛ подопечные Валерия Карпина 28 сентября примут московское "Динамо", а команда Александра Григоряна в тот же день на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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