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22 сентября 201910:30

Шойгу считает, что отменять военный призыв - неправильно

Артем Геодакян/ТАСС

Российская армия на сегодняшний день стала "армией постоянной готовности". Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил в интервью газете "Московский комсомолец". Глава Минобороны отметил, что одним из основных методов повышения боеспособности наших войск стали внезапные проверки.

Что же касается обязательного призыва, Шойгу считает, что его можно отменить, но это было бы неправильно.

Министр подчеркнул, что "какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае". "В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан", — пояснил Шойгу.

Он добавил, что призыв дает людям и ощущение причастности к защите своей страны. Если же армия будет восприниматься только как способ заработать, такого нравственного стержня у граждан не будет.

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