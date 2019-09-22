Протоиерей Смирнов: от привычки материться мгновенно отучает "удар по роже"

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов посетил воспитанников детского дома "Павлин" и поделился с ними секретами воспитания. В частности, отец Димитрий отучил одного из своих подопечных от привычки употреблять мат простым способом - "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается". Впрочем, несмотря на эффективность физического внушения, священник уверен, что человек должен сам найти силы отказаться от матерщины, пишет "Интерфакс".

Протоиерей призвал подростков оценить красоту русского языка, в котором "500 тысяч слов прекрасных". Нецензурную лексику употребляет "пьянь, ворье, наркоманы", считает священник, которые только всё портят. Гораздо лучше понимать поэзию или самому сочинять стихи, подытожил протоиерей.