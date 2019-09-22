Соболенко и Ястремская вышли во второй круг турнира WTA в Ухане

Белорусская теннисистка, 13-я ракетка мира Арина Соболенко в первом круге турнира WTA в китайском городе Ухань в двух сетах за один час семь минут разгромила соотечественницу Александру Саснович – 6:1, 6:2.

Соболенко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а у Саснович, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, два эйса, шесть двойных ошибок.

В параллельной игре турнира Даяна Ястремская (28) из Украины переиграла австралийку Айлу Томлянович – 7:6 (7:5), 6:2.

В рамках второго круга Соболенко сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинс (35), обыгравшей на старте турнира Винус Уильмс (59) – 7:5, 7:6 (7:5), а Ястремская встретится с голландкой Кики Бертенс (8).