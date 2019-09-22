Перевернувшийся самосвал вылетел на встречную полосу под Петербургом. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент серьезной аварии на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области, произошедшей в минувшую субботу, 21 сентября.

Водитель самосвала с песком не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. После этого машина опрокинулась и вылетела на встречную полосу, чудом не зацепив несколько транспортных средств.

По предварительной версии, озвученной местными СМИ, причиной ДТП стало то, что у самосвала лопнуло колесо.

Единственным пострадавшим в результате инцидента оказался мужчина, находившийся за рулем грузовика.