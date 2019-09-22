Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой

В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой. Отмечается, что ракета "Хорремшехр" способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тонны. По данным агентства Fars, на воскресном параде впервые были представлены и другие типы ракет, системы ПВО и спецтранспорт.

Цикл парадов проходит в нескольких городах Ирана и знаменует собой начало Недели священной обороны, посвященной жертвам ирано-иракской войны в 1980—88-е гг. Во время парадов в Тегеране публике продемонстрировали иранскую версию российской системы противоракетной обороны С-300, получившая название Bavar-373. Она способна противостоять угрозам в высотных и отдаленных районах, направлена против баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.