США снова заступились за запрещенных в России "Свидетелей Иеговы"

Госдепартамент США в воскресенье опубликовал сообщение о негативном отношении Вашингтона к приговору шести членам саратовского отделения секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ). Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус назвал религиозную деятельность иеговистов мирной. Госдеп призвал российские власти отказаться от обвинений "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России) в экстремизме, пишет ТАСС.

В пятницу саратовский суд приговорил шестерых членов секты к заключению от двух лет до трех лет и шести месяцев за "возбуждение ненависти либо вражды".