Катание на мотоциклах в Чебоксарах закончилось фатальной аварией. Видео

В минувшую субботу, 21 сентября, на Московской набережной в Чебоксарах произошло ДТП с участием мотоциклиста, унесшее две жизни. Фатальную аварию снял на видео один из очевидцев.

Судя по кадрам, молодые люди собирались устроить заезды на мотоциклах. Во время подготовки к одному из них, байкер на мотоцикле Suzuki врезался в 24-летнюю женщину-пешехода.

После столкновения мотоциклист потерял управление и врезался в створку ворот.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 28-летний водитель двухколесного транспортного средства и его 26-летняя пассажирка погибли на месте. В ведомстве подчеркнули, что обе жертвы инцидента были без шлемов.

По данным полицейских, мотоциклист был лишен водительских прав.

Известно, что сбитая женщина получила травмы. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.