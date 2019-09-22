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Ситуация в Донбассе 37 минут назад

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22 сентября 201913:43

"Формулы Штайнмайера" не существует: Порошенко заявил, что "это все выдумки"

EPA

Экс-президент Украины Петр Порошенко опроверг существование так называемой "формулы Штайнмайера" — плана реализации Минских договоренностей, предложенного в 2015 году тогда еще действующим министром, а ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В соответствии с этим планом закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на постоянной основе одновременно с проведением там местных выборов.

По словам Порошенко, никакого соглашения Штайнмайера "не существует в природе", так же как не существует и "никакой "формулы Штайнмайера", с кем-то якобы согласованной". Об этом экс-президент заявил в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале" украинского ТВ.

По версии Порошенко, речь идет о предложениях Штайнмайера о том, чтобы после формирования компонента безопасности, проведения выборов в Донбассе и признания их ОБСЕ свободными и демократическими закон об особом режиме местного самоуправления вводился бы не через две недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст свой отчет о них.

Никаких других позиций "по перетасовке", по словам Порошенко, не существует, передает РИА Новости. То, что "мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем — это все выдумки", — сказал он.

Официальные представители Киева в трехсторонней Контактной группе на днях отказались подписать "формулу Штайнмайера", заявив, что у них нет на это полномочий. Глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября заявил, что "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе": она должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки". По словам полпреда России в Контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Киев, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне.


Киев при этом заявлял, что не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера". Помощник президента Украины Андрей Ермак накануне пообещал, что эта формула станет основой законопроекта, который будет вынесен на голосование и общественное обсуждение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что изменение Киевом своей позиции по "формуле Штайнмайера" не укладывается в рамки прежних договоренностей и не способствует быстрому продвижению диалога, однако работу нужно продолжать.

Позиция Украины по поводу "формулы Штайнмайера" до сих пор остается неясной, так как глава МИДа делает неоднозначные заявления, а делегация в Контактной группе принимает свои решения: об этом заявил ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. По его мнению, без подписания этого документа и разведение сил в Донбассе, и проведение нового саммита "нормандской четвёрки" вряд ли возможны.

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