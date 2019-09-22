Российские волейболистки одержали третью победу кряду на Кубке мира, обыграв Сербию

В рамках шестого тура Кубка мира по волейболу среди женских команд сборная России на площадке арены "Тояма Сити Гимназиум" в Японии обыграла национальную команду Сербии со счетом 3:1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Наталья Гончарова (21 очко), Ксения Парубец (18), Ирина Королева (17) и Ирина Воронкова (11), а у проигравших больше всех набрали Бьянка Буша и Мина Попович – 19 и 14 очков соответственно.

Сборная России одержала третью победу кряду и с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а Сербия расположилась на пятой строчке, имея в активе девять очков.

В следующем матче турнира россиянки 23 сентября сыграют с аргентинками, а сербки в тот же день встретятся с представительницами Камеруна.