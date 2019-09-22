Тайфун "Тапа": угроза Приморью миновала

Синоптики скорректировали прогноз погоды для Приморья. По новым данным, тайфун "Тапа" пройдет через Японское море в сторону Сангарского пролива далеко от российских берегов.

Как сообщил в воскресенье Примгидромет, 23-24 сентября вместо бури край ожидают умеренные дожди и ветер до 18 м/с. Максимальная высота волн у берегов Приморья — 2,5 метра.

Ранее спасатели Приморья приготовились к ЧС из-за шторма.