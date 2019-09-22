"Локомотив" одержал победу в матче десятого тура РПЛ с "Оренбургом"

В матче десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" на выезде обыграл команду "Оренбург". Встреча проходила на поле стадиона "Газовик" и завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

У победителей встречи голами отметились Дмитрий Баринов (10-я минута), Федор Смолов (48, пенальти) и Антонио Эдер (88), а у хозяев поля мячи забили Филип Рогич (69) и Артем Кулишев (90+2).

"Локомотив" одержал вторую победу кряду в РПЛ и с 20 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на 14-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре чемпионата России подопечные Юрия Семина в субботу, 28 сентября, примут петербургский "Зенит", а команда Владимира Федотова на следующий день на выезде сыграет с московским "Спартаком".