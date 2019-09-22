Юнкер: Brexit без соглашения создаст границу между Ирландиями

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

В интервью изданию Sky News Юнкер добавил, что ему не нравится идея выхода Британии без соглашения. Сейчас необходимо убедиться в том, что во время Brexit интересы ЕС и его рынка будут защищены. Последствия выхода Британии из Евросоюза без сделки Юнкер назвал катастрофическими. Но отказ Соединенного королевства от Brexit считает маловероятным.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что, несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.