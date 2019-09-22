Лобовое столкновение в Калининградской области унесло жизни двух водителей

Утром в воскресенье, 22 сентября, на автомобильной дороге в Гусевском районе Калининградскй области произошла авария с фатальным исходом. В Сети опубликованы кадры с места инцидента.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате столкновения микроавтобусов Ford и Volkswagen погибли оба водителя – мужчины 1962 и 1986 годов рождения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.