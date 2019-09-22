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22 сентября 201915:01

Будет ясно: синоптики обнадежили москвичей

EPA

Столичный регион уже на днях окажется в зоне действия антициклона — погода будет ясной, без осадков, прогнозируют синоптики. Уже в понедельник, 23 сентября, в Москве не ожидается осадков, хотя по области местами они еще возможны в небольших объемах.

Понедельник в столице будет еще ветреным, с порывами до 18 метров в секунду, а уже со вторника погода будет ясной и прозрачной, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С ночи на вторник и далее прогнозируются ночные заморозки по области и в самой столице.

Ожидаемые ночные температуры в Москве в течение всей рабочей недели — от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Дневная температура в течение недели — около 10 градусов тепла, что немного не дотягивает до обычных показателей бабьего лета.

Сегодня в ряде районов Подмосковья на смену солнцу пришел дождь, переходящий в снег, местами с градом. В частности, град прошел в Клину на северо-западе области, передает РИА Новости.

В ночь на воскресенье Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за заморозков. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Москве в ночь на понедельник выпадет снег: ранним утром москвичи смогут наблюдать небольшой снежный покров.

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