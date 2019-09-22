Российские гимнастки завоевали бронзу чемпионата мира в упражнении с пятью мячами

Россиянки Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова, Анжелика Стубайло завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнении с пятью мячами.

Российские спортсменки показали результат 28,150 балла. Первенствовали представительницы Японии, в активе которых 29, 550 балла, а второе место досталось болгаркам – 29,350.

Таким образом, россиянки завоевали 12 наград мирового первенства – семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Завершится чемпионат мира в воскресенье, 23 сентября финалом в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.