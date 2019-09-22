Землетрясение в Албании: 297 толчков, 107 пострадавших

За сутки в Албании произошло 297 подземных толчков, из них 87 - в ночь на воскресенье. Ранения получили 107 человек, 10 пришлось поместить в стационар. Есть разрушения в столице страны — Тиране — и ряде других городов: Дурресе, Поградеце, Фиери. Жители этих населенных пунктов провели ночь на улице, пишет ТАСС. Магнитуда подземных толчков достигла 5,8.

У посольства России в Албании нет данных о пострадавших россиянах.

"Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, люди напуганы, но пострадавших нет", — рассказали дипломаты.

В стране наблюдаются перебои в работе сотовой связи и электросетей. Полиция Албании приведена в полную готовность. Премьер-министр Албании Эди Рама отдал распоряжение местным властям помочь каждой семье в пострадавших областях. Президент республики Илир Мета потребовал бдительности и эффективности работы государственных структур.