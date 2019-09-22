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22 сентября 201915:20

Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" прервал безвыигрышную серию

EPA

В матче пятого тура чемпионата Испании "Хетафе" на поле домашней арены "Колисеум Альфонсо Перес" обыграл команду "Мальорки" со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Хорхе Молина (33-я минута), Аллан-Ромео Ньом (63) и Родригес Анхель (84), а также автогол на свой счет записал защитник гостей Иддрис Баба (7), а у "красно-черных" дубль оформил Анте Будимир (70, 77).

"Хетафе" прервал безвыигрышную серию в чемпионате Испании из трех матчей и с шестью очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Мальорка" расположилась на 18-й строчке, имея в активе четыре очка.

Напомним, "Хетафе" – соперник "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы. В первом туре "синие" переиграли турецкий "Трабзонспор" с минимальным счетом – 1:0. С "быками" испанский клуб сыграет 3 октября на выезде и 12 декабря – дома.

 

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