Ветеран труда Цискаридзе удивился размеру своей пенсии

Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о своей пенсии в 12 тысяч рублей. Ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой признался, что не знает, какого она размера. Хотя помнит, что пенсия назначена ему в 33 года, цитирует артиста радиостанция "Говорит Москва". Размера своей пенсии Цискаридзе не знает потому что никогда не приходил ее получать — "она копится". Однако отметил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра ни один коллега Цискаридзе не может похвастать таким размером пособия.

Ранее издание "Телепрограмма.pro" опубликовало размер пенсий известных российских артистов. Больше всех из звезд-пенсионеров получает звезда комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная — почти 50 тысяч рублей. На втором месте Алла Пугачева с 47 тысячами рублей пенсии. И то благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова рассказала, что получает 41 тысячу рублей — тоже благодаря надбавке за звание заслуженной артистки России.

Пенсия известного телеведущего Николая Дроздова составляет 30 тысяч рублей в месяц. Причем аскетично живущий 82-летний Дроздов даже умудряется помогать детям. Певица Лолита, недавно ставшая пенсионеркой, не смогла доказать несколько лет трудового стажа и получила по старости 21 тысячу рублей. Телесваха Роза Сябитова говорит, что размер пенсии ее не интересует и что она может сама о себе позаботиться, не надеясь на государство. СМИ выяснили, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей.