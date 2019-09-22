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Франция. Протесты "желтых жилетов" 15 минут назад

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22 сентября 201915:45

Пострадавшие от "желтых жилетов" бизнесмены пожалуются на государств

EPA

Парижские бизнесмены, терпящие убытки из-за волны акций протеста в стране, считают, что власти бросили их на произвол судьбы, заявил президент Конфедерации коммерсантов Франции Франсис Паломби.

Владельцы магазинов и ресторанов на Елисейских полях подают жалобу на государство за неоказание им помощи. Иск будет составлен с мэрией 8-го округа (где находятся Елисейские поля).

Манифестации "желтых жилетов" сопровождаются погромами и поджогами, мародерством. Тысячи коммерсантов оказались на грани разорения, передает ТАСС.

Последняя манифестация "желтых жилетов" прошла во Франции 21 сентября. Полиция задержала больше 160 человек.

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