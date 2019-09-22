Российские гимнастки завоевали золото чемпионата мира в упражнениях с обручами и булавами

Российские гимнастки Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова завоевали золотые медали чемпионата мира в упражнениях с обручами и булавами.

В заключительной дисциплине мирового первенства россиянки набрали 29,450 балла, второе место досталось спортсменкам из Японии, в активе которых 29,400 балла, а замкнули тройку лидеров итальянки – 29,200.

По итогам чемпионата мира, который проходил в азербайджанском городе Баку, российские спортсменки завоевали восемь золотых, две серебряных и три бронзовые награды.