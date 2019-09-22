Санкции и угрозы: иранцев невозможно сломить

Ежегодный парад в память о начале ирано-иракского конфликта — возможность продемонстрировать военную мощь и неспокойным соседям, и всему западному миру во главе с США. Руководство Исламской Республики не раз заявляло: агрессивных планов нет. Но и агрессию в свой адрес Иран не допустит.

Сейчас камень преткновения и повод для новых американских санкций — недавняя атака саудовского НПЗ. Виновные нашлись сами. Йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за налет дронов. Но их в США не услышали. Без доказательств во всем виноват Иран.

Предпринималась и осторожная попытка стравить Иран и Саудовскую Аравию. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф завил тогда, что для США арабская нефть дороже арабской крови. Но даже простым людям понятно, что военное противостояние с Ираном для саудитов смерти подобно.

"Саудовские власти должны прийти к тому, что не нужен конфликт между нашими странами. Это западным странам, которые тут имеют свое влияние, выгодно . Так им легче управлять", — считают иранцы.

Тегеран при посредничестве швейцарского посольства направил Вашингтону ноту протеста, заявив о своей непричастности к атакам на саудовский нефтяной объект.

"Естественно, иранцы категорически опровергают какую-либо свою причастность к этим ударам беспилотников. Но я думаю, что логически они правы. Необходимо предоставить четкие, неопровержимые доказательства прежде, чем кого-то обвинять в том, в чем они неповинны. Сначала доказательства, а потом обвинения", — считает Леван Джагарян, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране.

Заявление иранцев услышано не было. США даже намекнули на возможность нанесения ударов по территории Ирана. В ответ их абсолютно прозрачно предупредили.

"Если перед нашей страной нависнет угроза, наш ответ будет предельно простым. Мы уже отвечали силой на американскую агрессию и готовы повторить это снова", — сказал министр обороны Ирана Амир Хатами.

Кстати, коллеги США по коалиции в основном заняли выжидательную позицию и при этом не оспорили мнение Вашингтона. Молчание было воспринято США как согласие. И были введены санкции в отношении Национального банка Ирана. Попытка полностью отрезать страну от международной финансовой системы. Не первая. Но, как здесь говорят, темнее черного не бывает. Иными словами, хуже не будет. Иран санкциями не удивить, он под ними уже не один десяток лет. То, что Дональд Трамп назвал крупным и приоритетным решением, для Ирана не более чем очередное испытание на прочность.

Те, кто пытаются задавить Иран санкциями вряд ли понимают, кто такие иранцы. Это люди, которых невозможно сломить. Они готовы работать по 24 часа в сутки и очень трудолюбивы. Только один пример. В скалах над Тегераном они вырастили целые сады в 40-градусную жару.

Деньги сейчас здесь даются непросто. Тегеран, как Москва 90-х. Сюда едут со всей страны, чтобы заработать на жизнь. "Все подорожало из-за санкций США. Америка должна закончить с ними, потому что санкции давят на самых простых людей", — говорят иранцы.

Семьи часто живут на большом расстоянии от своих кормильцев. В столице можно работать, но жить дорого. У Аскара Хейдари раньше был свой магазин. Достался в наследство от отца. Прибыльный бизнес постепенно развалился. Вот уже 10 лет он ночует в переулке на заднем сидении своего автомобиля.

Таким, как Аскар, война точно не страшна. И с теми, кто его за человека не считают, воевать он точно будет. Каждый мужчина здесь служил в армии. И когда общаешься с людьми на улице, понимаешь, что Родину они свою не сдадут. Иначе зачем терпеть все это?