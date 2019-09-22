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22 сентября 201916:50

50 ножевых ранений: убийца предупреждал девушку о кровавой расплате

фото: news-r.ru/

Саратовские правоохранители расследуют зверское убийство 18-летней девушки, тело которой с десятками ножевых ранений нашли в подъезде одного из домов на улице Вишневая поздно вечером 20 сентября. По сообщению РИА "Регион online", убийца нанес Екатерине Г. около 50 ударов ножом, а затем покинул место преступления.

По горячим следам задержан подозреваемый, ровесник девушки. По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая проживали в соседних подъездах дома и были знакомы с детства. Задержанный дал признательные показания, назвав мотивом убийства конфликт из-за денег.

Сообщается, что около месяца назад девушка с компанией друзей была в гостях у молодого человека, и тогда же у него из кошелька пропали 2300 рублей. В пропаже денег он заподозрил Екатерину и попросил ее вернуть деньги, однако девушка на просьбу не отреагировала.

За несколько недель до убийства молодой человек написал своей жертве сообщение о том, что "не может нормально жить после такого" и за свой поступок ей "придется ответить кровью", во что бы это ему ни обошлось. По словам юноши, это было "последнее предупреждение".

По словам одной из знакомых подозреваемого и убитой девушки, молодому человеку по имени Евгений показалось, что Екатерина украла у него из кошелька 2300 рублей, хотя она этого не делала. До этого у них не было никаких конфликтов, а в момент предполагаемой пропажи денег молодой человек был нетрезв и не помнит, что произошло, рассказала знакомая участников трагедии телеканалу РЕН ТВ.

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По сообщению регионального управления СКР, в июле этого года юноша одолжил девушке деньги, а когда стал требовал вернуть долг, однако девушка этого не сделала. Вечером 20 сентября он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, Ленинский районный суд Саратова арестовал его на два месяца — до 20 ноября, передает РИА Новости. По данным из источника в силовых структурах, молодой человек — студент Саратовской государственной юридической академии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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