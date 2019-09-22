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22 сентября 201920:58 Дмитрий Петров

"Центр-2019": так зарождается боевое братство

"Центр-2019": так зарождается боевое братство

16 сентября в России стартовали самые крупные военные учения года — "Центр-2019". Вплоть до 21-го включительно боевые задачи на земле, в воздухе и на море отрабатывали 128 тысяч солдат, более 20 тысяч единиц военной техники, 600 летательных аппаратов и боевые корабли. Отличительной особенностью маневров стало участие в них контингентов еще семи азиатских стран — Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Причем решение об участии китайских подразделений принял лично лидер КНР Си Цзинпин.

17 сентября на полигоне Ашулук под Астрахань свою надежность в очередной раз доказали зенитные ракетные системы С-300 и С-400. Подразделения ПВО перехватили более 80 целей, в том числе ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это так. К слову о том, что чьи-то системы ПВО, мол, не способны вовремя увидеть и обезвредить те же беспилотники.

20 сентября на активную фазу учений "Центр-2019" в Оренбургскую область на полигон Донгуз прибыл верховный главнокомандующий Владимир Путин.

17 сентября. Астраханская область. Дивизионы ПВО систем С-300 и С-400 отражают массированное ракетное нападение условного противника. Работают по низколетящим целям, то есть по крылатым ракетам. Потом — по вражеским беспилотникам. Результат — стопроцентный.

От обороны — к контратаке. В дело вступает "Искандер". Впервые в ходе совместных учений российский оперативно-тактический ракетный комплекс перебрасывается в Казахстан. Цель — база условных террористов на полигоне Сары-Шаган. Дальность — почти 500 километров.

18 сентября. Таджикистан. Афганская граница. Источник нестабильности для всего Среднеазиатского региона. Российские подразделения нашей 201-й базы совместно с таджикскими войсками отражают нападение разрозненных групп боевиков. По засевшим в горных расщелинах террористам наносят сначала артудар. Затем, после проведения доразведки, в том числе с помощью беспилотников, по целям отрабатывают ударные вертолеты.

А это уже Сибирь. Разведгруппа форсирует Томь. Вода — ледяная. Задача — определить местоположение диверсионной группы и скоординировать удар артиллерии.

На Каспии разворачивается морское сражение. Корабли Каспийской флотилии поражают как видимые, так и скрытые цели. На максимальной скорости, постоянно маневрируя, чтобы не попасть под ответный огонь.

Одни из самых масштабных учений последнего десятилетия проходят на территории нескольких государств с привлечением сил и средств восьми стран. Всего в маневрах задействованы почти 130 тысяч солдат и офицеров и 20 тысяч единиц военной техники и вооружения. Завершающая фаза учений "Центр-2019" проходит под Оренбургом.

Полигон Донгуз. Здесь со смотровой площадки открывается огромное пространство — 15 километров в глубину и 35 в ширину. И именно здесь будут разворачиваться основные события.

За маневрами наблюдают президенты России и Киргизии. Путин и Жээнбеков прилетают на вертолетах и вместе поднимаются на командно-наблюдательный пункт. Рядом с президентами — главы оборонных ведомств. Обсуждают особенности применения такого грозного оружия, как ракетные комплексы "Искандер".

По легенде учений войска коалиции совместно отражают нападение мощной террористической группировки. Первой удар принимает наша 15-я отдельная мотострелковая бригада, миротворческая. Ведет маневренную оборону, затягивая вероятного противника в огневой мешок. Прикрывают танкисты и огнеметный батальон — при поддержке пакистанских частей. Черная непроницаемая стена — это и есть огневой мешок. Точнее его результат. Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" одним залпом выжигает площадь, равную нескольким футбольным полям.

За два часа до этого на аэродроме Шагол готовятся к вылету экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Авиатехники подвешивают осколочно-фугасные бомбы. Под фюзеляжем — дополнительный бак, ведь до Донгуза лететь 600 километров.

Многое на этих учениях было впервые. Например, даже в советское время не десантировался парашютно-десантный полк в полном составе, а это 2000 человек с бронетехникой и вооружением. На Донгузе получилось. Полк был переброшен с аэродромов базирования за полторы тысячи километров. Вся высадка длилась 20 минут. В высадке тактического десанта с вертолетов тоже были новации. Наши высаживались вместе со спецназовцами из Киргизии и Пакистана. Всего в маневрах участвовали около 5 тысяч десантников. Это и есть ВДВ нового типа, которые сейчас создаются.

Армейская авиация — грозное оружие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Вертолетная карусель, когда боевые машины парами заходят на рубеж атаки, сменяя друг друга снова и снова. Или "сирийская горка". Из бреющего полета на предельно малой высоте, чтобы не попасть под огонь ПЗРК, Ми-24 резко набирает высоту и сразу же наклоняет нос к земле, наносит удар неуправляемыми ракетами.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обменялись мнениями прямо на командно-наблюдательном пункте.

"Это действительно очень важный этап в подготовке наших Вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом. Мы как страны ОДКБ продолжаем работу и в рамках этой организации, но и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство", — отметил Путин.

"Я посмотрел эти военные учения. Вызывает такую радость, гордость нашими Вооруженными силами. Это очень большое впечатление", — признался Жээнбеков.

Солдатский хлеб из полевой кухни стал приятным завершающим аккордом для высоких гостей. На правах хозяина Путин угощает им всех. Сергей Шойгу докладывает об итогах.

Для наших союзников такие масштабные совместных учения — это неоценимый опыт и для бойцов и для военачальников. Главы оборонных ведомств России и Китая обмениваются мнениями.

"Будем и дальше крепить наши отношения благодаря таким учениям", — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев рассказывает нам о том, как все прошло. "Это все повысило нашу слаженность, скоординированность и уровень боевой оперативной подготовки", — считает он.

И, похоже, многие из бойцов нашли здесь новых друзей. Ведь так и зарождается боевое братство.

Текст: "Вести недели"

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