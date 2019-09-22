Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

Советский районный суд Брянска в воскресенье арестовал сотрудника спецсвязи, подозреваемого в убийстве двух коллег. Как считает следствие, 31-летний водитель-фельдъегерь пошел на серьезное преступление, чтобы похитить крупную сумму — более семи миллионов рублей.

19 сентября этого года подозреваемый застрелил коллег из их табельного оружия, украл деньги и поджег отделение спецсвязи, чтобы уничтожить улики. Суд постановил пометить его в СИЗО на два месяца, пишет "Интерфакс".