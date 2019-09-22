"Сохраним лес": к трем миллионам россиян присоединились знаменитости

В России в самом разгаре акция "Сохраним лес". Волонтеры из 70 регионов до конца октября планируют высадить 30 миллионов саженцев сосны, ели, лиственницы, а в ряде регионов сажают березы, рябины, сирень и даже яблони. К акции уже присоединились известные россияне, музыканты, политики, актеры. Например, как в подмосковном Солнечногорске с волонтерами сажает хвойные официальный представитель МИД Мария Захарова — вполне себе занятой человек, но с верными приоритетами.

А вообще срочные лесовосстановительные работы сейчас особенно актуально для Сибири, где весной и летом пожары уничтожили миллионы гектаров ценнейших пород леса. Как обстоят дела в Забайкальском крае, пострадавшем от весенних пожаров?

Забайкальский край. Удивительное по красоте место село Знаменка. Леса в этом южном районе по сибирским меркам, может быть, и не так много , но именно здесь рождаются сосны.

Лесные пожары в этом году буквально терзали Сибирь — Красноярский край, Забайкалье, Иркутскую область. Пострадали почти 16 миллионов гектаров. Пожары, конечно, потушили и лес уже возобновляют. Неравнодушные люди из разных регионов — сажают новые деревья.

Дмитрий Губерниев в Якутии оказался лучшим и лесником, и садоводом, и спасателем леса. Великолепный пианист Денис Мацуев в Иркутской области возрождал и кедр, и сосну.

"Когда летели на вертолете, я смотрел эти проплешины, и такое ощущение , что лес плачет, от того что происходило. Это замечательная акция, я не мог в ней не поучаствовать . Потому что это наши легкие, наш кислород", — считает народный артист РФ Денис Мацуев.

В Северодвинске актер Игорь Петренко даже в дождь работал — посадил десятки новых сосен. "Я не знаю, сколько даст кислорода именно это дерево, сколько оно одно принесет пользы , но вы посмотрите сколько посадок, сколько тепла, энергии", — признался Петренко.

В селе Знаменка про общенациональную акцию "Сохраним лес" узнали первыми — сеянцы сосны отправили сразу в несколько регионов. Сосну здесь выращивают с семени. И это совсем не то, что добыть кедровый орех, — собирать семена сосны — тяжелейшая работа. Зернышки — по три-четыре миллиметра.

Полететь на Ан-2 с необычной командой на борту мониторить пожары. Эти ребята, похожие на астронавтов, являются пожарным десантом Министерства природы – оказывается, есть и такая работа.

Пока планирует десант, с другой стороны по земле к пожару прорываются спасатели. Бывший учитель истории, а теперь лесник Александр Конюхов свой лес тушил среди первых и чуть было сам не погиб в огненном кольце.

Без боли на это смотреть невозможно — пепел берез и уголь сосен. Мертвый лес с высоты птичьего полета. Но и здесь мертвый лес спилят. Новые сеянцы лесник Александр Конюхов привезет из Знаменки. Зазеленеет новый лес.

В семи километрах отсюда высадился пожарный десант, а дорога-то закончилась, и вот сотрудники Забайкаллесхоза прорубают специальную просеку, чтобы пожарным машинам было легче пробраться к очагу возгорания. Они пробьются, ведь пробивались и по 25 километров.

А в селе Знаменка лесник Валерий Лесников научил и нас сажать деревья. мечом Колесова. Ничего гениальнее этого орудия еще не придумали. С помощью него будем сажать сосну.

Десант кадетов и местные сажают новый лес, и так — по всей стране. А Валерий Лесников показывает молодую плантацию. Только за неделю в акции "Сохраним лес" по всей России приняли участие около 3 миллионов человек. До конца осени добровольцы планируют посадить около 30 миллионов деревьев. И это — только начало.