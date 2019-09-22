Трамп поведал о беседе с Зеленским. Помпео заявил, что расшифровки не будет

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о некоторых деталях его недавнего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам американского президента, беседа "носила в основном поздравительный характер" в связи со вступлением Зеленского в должность главы государства, а также касалась борьбы с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане США.

По словам Трампа, речь шла о том, что в США не хотят, чтобы американцы, такие как бывший вице-президент страны Джо Байден и его сын Хантер, вносили вклад в коррупцию, уже существующую на Украине. Зеленский, по словам Трампа, заявил о готовности бороться с коррупцией, а американский президент его поддержал.

На днях Джо Байден потребовал от Трампа немедленно опубликовать расшифровку его телефонной беседы с Владимиром Зеленским. Перед этим газета The Washington Post сообщила, что некий сотрудник американской разведки 12 августа подал своему руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером.

Беседа якобы содержала некое обещание — настолько тревожное, что разведчик забеспокоился. Уточнялось, что жалобу подал сотрудник американской разведки на Украине.



По сообщению The Wall Street Journal, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп "не менее восьми раз" пытался давить на своего собеседника с целью побудить Киев открыть расследование в отношении сына экс-вице-президента США — Хантера Байдена.

Трамп и его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Украины разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Байден-младший. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по этому делу.

От Киева требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинскому интернет-телеканалу "Громадское телевидение", что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп не давил на украинского лидера. По словам Пристайко, Украину, к сожалению, пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

Госсекретарь США Майк Помпео тем временем заявил, что публиковать расшифровку бесед главы государства "было бы неправильно за исключением самых чрезвычайных обстоятельств". На данный момент глава Госдепа таких обстоятельств не видит, передает РИА Новости.

По словам Трампа, "фейковые СМИ" и их партнер — Демократическая партия — хотят, насколько возможно, дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, расследовавшего дело против Байдена-младшего. В связи с этим, говорит Трамп, и была сфабрикована история о нем и его "совершенно рутинном телефонном разговоре" с новым президентом Украины.

"Не было сказано ничего сколько-нибудь неправильного, а требование Байдена, с другой стороны, было совершенной и полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят об этом писать", — посетовал Трамп накануне в "Твиттере".